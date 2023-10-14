روسيا تسقط مسيرتين فوق البحر الأسود قرب سوتشي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق البحر الأسود في منتجع سوتشي جنوب البلاد.ومنذ أشهر تستهدف أوكرانيا روسيا بطائرات مسيّرة، لكن سوتشي المنتجع الجبلي والبحري، بقي حتى الآن وإلى حد كبير بمنأى عن الهجمات.



وقال حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي "اليوم قرابة الساعة (04,10 ت غ) أُسقطت مسيّرتان فوق البحر".



أضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار في المدينة" مؤكداً أن المطار يعمل بشكل "طبيعي" وأن "الوضع تحت السيطرة".



وقال الجيش الروسي إنه أحبط "هجوماً إرهابياً شنَّه نظام كييف" مضيفاً أن الدفاعات الجوية "دمرت مسيّرتين" فوق البحر الأسود "قرب ساحل منطقة كراسنودار".

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