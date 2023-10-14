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أفضل من المكملات الغذائية.. 8 مشروبات لعظام قوية

10/14/2023 7:06:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الشيخوخة وسوء التغذية ونقص فيتامين D يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى جعل العظام ضعيفة وهشة، مما يؤدي غالبًا إلى حالة تسمى هشاشة العظام.

بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن علاج هذه الحالة عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تعزز امتصاص فيتامين D في الجسم وتحسن صحة العظام، كما يلي:

1. الحليب
منذ العصور القديمة، كان الحليب يُعطى للأطفال والكبار لما يحتويه من دهون صحية ومحتواه العالي من الكالسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام.

2. عصائر الخضروات الورقية
تشتمل الخضروات الورقية بشكل طبيعي على عناصر غذائية أساسية مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. إن دمج الخضروات الورقية في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يحفز بشكل طبيعي معادن تقوية العظام مثل الكالسيوم، مما يساعد على امتصاص فيتامين D ويحسن صحة العظام.


3. مرق العظام
يمكن أن يساعد تحضير مرق العظام مع لحم الضأن أو أرجل الضأن أيضًا على تعزيز المناعة وتحسين صحة العظام، لأن الكولاجين والمعادن المتوافر بكثافة فيها، يمكن أن يساعد على تحسين كثافة العظام.


4. عصير الطماطم
كما أن تناول عصير الطماطم بكميات معتدلة يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة العظام، وذلك بسبب محتواه العالي من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تقلل من فقدان العظام. لكن يجب مراعاة أن الإفراط في تناول عصير الطماطم ربما يزيد من خطر الأوكسالات، مما قد يترتب عليه تعرض لخطر الإصابة بحصوات الكلى.

5. عصير التوت والزبادي
إن الجمع بين التوت، الغني بمضادات الأكسدة، ومحتوى البروبيوتيك والكالسيوم الموجود بنسب عالية في الزبادي، يساعد على تحسين صحة العظام.


6. عصير البرتقال المدعم
يشتهر عصير البرتقال بمحتواه الغني بفيتامين C بشكل طبيعي، والذي يلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D. ويعد اختيار تناول عصير البرتقال المدعم بفيتامين D أحد الأفكار المناسبة للإسهام في تحسين صحة العظام.


7. شاي الأعشاب
يحتوي شاي الأعشاب مثل شاي نبات القراص، وهو ما يُعرف باسم النعناع البلدي في بعض البلدان، على معادن تدعم صحة العظام.


8. عصير اللوز والحليب والتمر
يعد عصير اللوز والحليب والتمر اللذيذ مصدرًا رائعًا للكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على تحسين صحة العظام.

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