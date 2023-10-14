دولتان غربيتان تجليان رعاياهما من قطاع غزة عن طريق معبر رفح اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أبلغت السفارتان الأمريكية والسويدية مواطنيهما في قطاع غزة بوقت مسبق من اليوم بالتوجه إلى معبر رفح البري الساعة 12 ظهرا لإجلائهم عن القطاع.
جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فتح ممرات آمنة لسكان شمال مدينة غزة لمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.
ووفقا للجيش الإسرائيلي سيسمح للمدنيين بالتحرك على طول الشوارع التي حددها بين الساعات 10:00- 16:00.
روسيا اليوم
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