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دولتان غربيتان تجليان رعاياهما من قطاع غزة عن طريق معبر رفح اليوم

10/14/2023 7:06:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبلغت السفارتان الأمريكية والسويدية مواطنيهما في قطاع غزة بوقت مسبق من اليوم بالتوجه إلى معبر رفح البري الساعة 12 ظهرا لإجلائهم عن القطاع.
جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فتح ممرات آمنة لسكان شمال مدينة غزة لمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.


ووفقا للجيش الإسرائيلي سيسمح للمدنيين بالتحرك على طول الشوارع التي حددها بين الساعات 10:00- 16:00.


روسيا اليوم


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