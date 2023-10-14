بانكوك: 24 تايلانديا قتلوا في الحرب بين إسرائيل والمقاومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تايلاند، اليوم السبت، أن عدد التايلانديين الذين قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس ارتفع إلى 24 قتيلا.وقال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، إن حصيلة الضحايا التايلانديين جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ارتفعت إلى 24 قتيلا، مشيرا إلى أنه لا يزال مصير 16 تايلانديين أسرى لدى حركة حماس مجهولا.



وقال رئيس الوزراء التايلاندي للصحفيين "تبلغت بمقتل 3 أشخاص آخرين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 24" قتيلا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

كما أفادت وزارة الخارجية عن إصابة مواطنين تايلانديين إضافيين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16 جريحا.

سكاي نيوز عربية