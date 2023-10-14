بانكوك: 24 تايلانديا قتلوا في الحرب بين إسرائيل والمقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تايلاند، اليوم السبت، أن عدد التايلانديين الذين قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس ارتفع إلى 24 قتيلا.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، إن حصيلة الضحايا التايلانديين جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ارتفعت إلى 24 قتيلا، مشيرا إلى أنه لا يزال مصير 16 تايلانديين أسرى لدى حركة حماس مجهولا.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي للصحفيين "تبلغت بمقتل 3 أشخاص آخرين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 24" قتيلا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
كما أفادت وزارة الخارجية عن إصابة مواطنين تايلانديين إضافيين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16 جريحا.
سكاي نيوز عربية
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