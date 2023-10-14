Saturday, 14 October 2023 01:59 GMT

تركيا ترسل طائرة مساعدات ثالثة لقطاع غزة

10/14/2023 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية اليوم السبت، تسيير طائرة شحن عسكرية ثالثة إلى مطار العريش المصري، محمّلة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقالت السلطات التركية إنه سيتم إيصال المساعدات لسكان غزة بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية والهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).


وتشمل المساعدات مستلزمات طبية وأغذية ومعلبات وأغطية وفوط أطفال وسيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح.


وأمس الجمعة حطت طائرتان تركيتان تحملان مساعدات إنسانية لسكان غزة في مطار العريش الدولي بمصر.

RT

MENAFN14102023000208011052ID1107240113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث