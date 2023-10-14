تركيا ترسل طائرة مساعدات ثالثة لقطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية اليوم السبت، تسيير طائرة شحن عسكرية ثالثة إلى مطار العريش المصري، محمّلة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقالت السلطات التركية إنه سيتم إيصال المساعدات لسكان غزة بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية والهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).
وتشمل المساعدات مستلزمات طبية وأغذية ومعلبات وأغطية وفوط أطفال وسيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح.
وأمس الجمعة حطت طائرتان تركيتان تحملان مساعدات إنسانية لسكان غزة في مطار العريش الدولي بمصر.
RT
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