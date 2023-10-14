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وزير الخارجية التركي يبحث في مصر مستجدات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

10/14/2023 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في القاهرة، في إطار بحثه آخر مستجدات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبحث الجانبان القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ومسألة تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع وإجلاء المدنيين منه.


وأعلن أنه من المنتظر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية التركي فيدان، بعد مباحثات سيجريها الأخير مع نظيره المصري سامح شكري.


والسبت الماضي، شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.


ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة.

RT

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