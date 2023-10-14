للمرأة قصيرة القامة.. كيف تختارين البوت المناسب؟

وأضافت المجلة أن موديلات البوت المناسبة لقصيرة القامة ذات القوام الرشيق تشمل أيضاً بوت الكاحل، وبوت الكاوبوي والبوت ذا الأربطة. من ناحية أخرى، حذرت المجلة، قصيرة القامة وذات القوام الرشيق من البوت بالنعل السميك والضخم وبوت قائدي الدراجات النارية، نظراً لأنهما يجعلان قصيرة القامة، تبدو أقصر.

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