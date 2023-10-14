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للمرأة قصيرة القامة.. كيف تختارين البوت المناسب؟

10/14/2023 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن لقصيرة القامة ذات القوام الرشيق لبس البوت في موسم الخريف والشتاء شرط اختيار الموديل المناسب.
وأوضحت مجلة "Elle" أن قصيرة القامة وذات القوام الرشيق يمكنها لبس بوت بكعب عال، يعمل على إطالة السيقان بصرياً ليجعلها تبدو أطول، مع مراعاة أن يصل طول ساقه إلى الركبة.


وأضافت المجلة أن موديلات البوت المناسبة لقصيرة القامة ذات القوام الرشيق تشمل أيضاً بوت الكاحل، وبوت الكاوبوي والبوت ذا الأربطة.
من ناحية أخرى، حذرت المجلة، قصيرة القامة وذات القوام الرشيق من البوت بالنعل السميك والضخم وبوت قائدي الدراجات النارية، نظراً لأنهما يجعلان قصيرة القامة، تبدو أقصر.

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