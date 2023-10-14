Saturday, 14 October 2023 01:58 GMT

4 صفقات تراود أحلام برشلونة في 2024

10/14/2023 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضع مجلس إدارة برشلونة خطة تدعيم الفريق بصفقات جديدة في الموسم المقبل، تشمل عدة معايير من المقرر أن يضعها المفاوض الكتالوني في اعتباره.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رهان إدارة البارسا الأساسي في 2024 سيكون على اللاعبين الشباب أو الصفقات الحرة بسبب الوضع المالي للنادي.
ولا ينوي برشلونة، بحسب الصحيفة، ضم لاعبين جدد في يناير/كانون الثاني، باستثناء وصول فيتور روكي، لاعب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، الذي تعاقد معه البارسا في الصيف الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن التدعيم في الصيف سيكون في 4 مراكز (إلى جانب محاولة شراء المعارين)، وهي: الظهيران، ولاعب الوسط المدافع، ولاعب وسط متقدم.
وأوضحت أن برشلونة ينوي شراء عقد جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيمن، إذا استمر على نفس المستوى، حتى إذ تجاوز سعره ال20 مليون يورو، لكن تخطط الإدارة أيضا للتعاقد مع بديل جاهز له، بسبب اقتراب رحيل سيرجينو دست المعار، وسيرجي روبيرتو.
وذكرت أن المركز الثاني سيكون الظهير الأيسر، حيث يحتاج البلوجرانا لبديل جاهز لبالدي، خصوصا أن ماركوس ألونسو سيرحل في يونيو/حزيران، ويبحث برشلونة عن ظهير شاب قوي، ويعد أليكس فالي من ليفانتي الخيار الأول لدى المدرب تشافي هيرنانديز.
وفي خط الوسط المدافع، يبحث برشلونة عن لاعب قادر على اللعب أساسيا على أوريول روميو، وقد يستثمر أموالا في هذه الصفقة.
ويعد فيرمين من أنتويرب أحد الأسماء المطروحة على طاولة برشلونة، حيث يحظى بمتابعة النادي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، كما يعود اسم جوشوا كيميتش للظهور مرة أخرى في النادي الكتالوني، لكن تظل الأزمة في سعره المرتفع وتوتر العلاقة مع بايرن ميونخ.
ويعد جيدو رودريجيز من ريال بيتيس خيار أكثر قابلية للتنفيذ لدعم مركز الوسط المدافع في برشلونة، مع اقتراب عقده من الانتهاء.
ويطلب تشافي أيضا لاعب وسط إضافي، لأنه سيعتمد في بعض المباريات على 4 لاعبين في خط الوسط، لكن الصفقات في هذا المركز تعتمد على الفرصة التي ستظهر في الميركاتو.
ويخطط برشلونة لشراء جواو فيلكيس المعار من أتلتيكو مدريد، لكن القرار يعتمد على السعر الذي سيضعه الروخيبلانكوس.

ملاعب


MENAFN14102023000208011052ID1107240109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث