فاين الصحية القابضة تنضم لشبكة شركاء برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل من بنك الاتحاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن شراكتها مع بنك الاتحاد من خلال انضمامها مؤخراً لشبكة شركاء برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل " التابع للبنك ، وذلك بنسخته الخامسة التي يتم تنفيذها هذا العام.



ويُعنى برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" بدعم السيدات اللواتي يرغبن باستكمال مسيرتهن المهنية بعد الانقطاع الاختياري عن العمل، من خلال منحهن الفرص التدريبية العملية اللازمة لتهيئتهن للانخراط مجدداً في سوق العمل بكفاءة.



وفي تعليق لها على هذا الشأن، قالت مديرة الإدماج الوظيفي والاتصال الداخلي لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، تمارا مرار: "يتماشى تعاوننا مع بنك الاتحاد ضمن برنامج شروق مع قيمنا ورؤيتنا لمستقبل أكثر شمولاً.

وإذ نؤمن بضرورة تمكين المرأة، فإن هذه المبادرة ستمكننا من المساهمة بشكل مباشر في عودة النساء الموهوبات والمتميزات إلى صفوف القوى العاملة."

وفي إطار عملها كشريك رسمي للبرنامج، ستستقبل مجموعة فاين عدداً من سيدات البرنامج للحصول على تدريب عملي سيستمر على مدار شهر كامل، وذلك في دوائرها وأقسامها المختلفة، وهو ما سيتم تعزيزه ببرامج تدريبية لدعم المهارات الشخصية ومصممة لمساعدة المستفيدات من البرنامج، بما يمكنهن من سد الفجوة المهنية بين سنوات عملهن والانقطاع.



هذا وقد جاء انضمام مجموعة فاين الصحية القابضة لشبكة شركاء وداعمي برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى العمل"، امتداداً لجهودها التي تبذلها في مجال دعم المرأة وتمكينها في مختلف منابرها، بما في ذلك بيئة وسوق العمل.

ويشار إلى أن مجموعة فاين تعد أول مجموعة لتصنيع الورق الصحي في منطقة الشرق الأوسط تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما أنها من الأعضاء المنضمين لمبادرة مبادئ تمكين المرأة، التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتقدم المجموعة حالياً العديد من البرامج الإرشادية الشاملة والأنظمة والسياسات التمكينية الداعمة، والتي من شأنها خلق وتهيئة بيئة عمل تسهم في تحقيق المرأة للنجاح والتقدم المنشود.