كتائب القسام تصدر بلاغا عسكريا رقم 8

كتائب القسام تصدر بلاغا عسكريا رقم 8
التاريخ
10/14/2023 6:10:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بلاغا عسكريا رقم (8) والذي يفيد باستمراراً معركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو.
وقالت إن مجاهدي القسام قاموا بعبور السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على تحشدات قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية ولا زال الاشتباك مستمراً.
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