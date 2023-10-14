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رونالدو يحتفل بالتأهل.. ويوجه رسالة للجماهير

10/14/2023 6:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، على تأهل البحارة إلى يورو 2024، وحصوله على تكريم خاص قبل الفوز على سلوفاكيا (3-2).
وعزز "الدون" رقمه القياسي على مستوى المشاركات الدولية، حيث وصل إلى المباراة رقم 200 بقميص البحارة أمام سلوفاكيا، أمس الجمعة على ملعب الدراجاو، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
واحتفت الجماهير البرتغالية برقم رونالدو التاريخي قبل انطلاق المباراة، إذ رفعت لافتة ضخمة تحمل عبارة (CR 200).
كما حظي الهداف التاريخي لكرة القدم بتكريم على هامش اللقاء، حيث تسلم جائزة تقديرية بمناسبة وصوله للمئوية الثانية في مسيرته الدولية.
وفي هذا الصدد، نشر رونالدو عبر حسابه على "فيسبوك" صورا من المباراة، وكتب عليها: "نحن في يورو 2024! سعيد جدا بمساعدة البرتغال في الوصول إلى النهائيات مرة أخرى، في بطولة رائعة".
وأضاف: "شكر خاص للاتحاد البرتغالي لكرة القدم والجماهير الحاضرة في الملعب على هذا التكريم الجميل!".

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