واشنطن: السماح بإجلاء الأميركيين من غزة عبر معبر رفح اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مسؤول كبير بالخارجية الأميركية أن واشنطن تعمل مع المصريين ومسؤولون في الاحتلال لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر اليوم السبت من 12 إلى 5 مساء أي لمدة 5 ساعات.
وأضاف المسؤول اليوم السبت، أن السلطات في مصر والاحتلال قبلت إجلاء المواطنين الأميركيين من غزة عبر رفح.
وأوضح أن واشنطن على تواصل مع الأميركيين الموجودين في غزة لإجلائهم عبر رفح. العربية
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