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واشنطن: السماح بإجلاء الأميركيين من غزة عبر معبر رفح اليوم

10/14/2023 6:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مسؤول كبير بالخارجية الأميركية أن واشنطن تعمل مع المصريين ومسؤولون في الاحتلال لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر اليوم السبت من 12 إلى 5 مساء أي لمدة 5 ساعات.


وأضاف المسؤول اليوم السبت، أن السلطات في مصر والاحتلال قبلت إجلاء المواطنين الأميركيين من غزة عبر رفح.


وأوضح أن واشنطن على تواصل مع الأميركيين الموجودين في غزة لإجلائهم عبر رفح. العربية

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