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الأخضر السعودي يكرر سيناريو 2006

10/14/2023 6:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوقف المنتخب السعودي، سلسلة الخسائر التي رافقته طوال 11 شهرا، بعد تعادله 2-2 مع نيجيريا، في مباراة ودية أقيمت الجمعة.
وكان آخر انتصار للأخضر السعودي في افتتاح مبارياته بمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1.
وخسرت السعودية بعد ذلك 6 مباريات ضد بولندا والمكسيك في كأس العالم، وبوليفيا وفنزويلا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا.
وهذه أسوأ سلسلة عدم فوز منذ عام 2006، حين فشل الصقور الخضر في الانتصار خلال 7 مباريات.
وكرر المنتخب السعودي، التعادل الذي حققه أمام نيجيريا أيضًا قبل 13 عاما، وتحديدا عام 2010 عندما تعادل دون أهداف مع النمسا.
وللمباراة الثالثة على التوالي، فشل روبرت مانشيني مدرب السعودية، في تحقيق فوزه الأول مع الأخضر، بعد الخسارة أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية قبل التعادل مع نيجيريا.

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