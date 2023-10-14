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وقفة نصرة لفلسطين في لواء بني كنانة

10/14/2023 6:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ أعضاء حزب الميثاق حشداً كبيراً في لواء بني كنانة نصرة لأهلنا في فلسطين المحتلة ورفضاً لما ترتكبه قوات الإحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء في قطاع غزة، من جرائم إبادة.
واكد المشاركون في الوقفة التي شهدت حضوراً حاشداً أن الأردن قيادة وشعباً يملك موقفاً ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية لهم ولا يمكن التنازل عنها باي شكل من الأشكال.

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