وقفة نصرة لفلسطين في لواء بني كنانة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ أعضاء حزب الميثاق حشداً كبيراً في لواء بني كنانة نصرة لأهلنا في فلسطين المحتلة ورفضاً لما ترتكبه قوات الإحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء في قطاع غزة، من جرائم إبادة.
واكد المشاركون في الوقفة التي شهدت حضوراً حاشداً أن الأردن قيادة وشعباً يملك موقفاً ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية لهم ولا يمكن التنازل عنها باي شكل من الأشكال.
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