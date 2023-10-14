القوات الروسية تصد 9 هجمات لقوات كييف في دونيتسك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية الكسندر سافتشوك أن المجموعة أحبطت وصدت 9 هجمات للعدو على محور كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك.
وقال سافتشوك في حديث لوكالة "نوفوستي": "على محور كراسني ليمان في منطقتي قطاع يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي، أحبطت قوات "المركز" 9 هجمات شنتها القوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو 540 عسكريا، و4 دبابات ومدرعتين وسيارتين".
وأضاف أن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في منطقة مدينة كريمينايا، وتم تدمير أكثر من 20 مربض مدفعية للعدو.
RT
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