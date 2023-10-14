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القوات الروسية تصد 9 هجمات لقوات كييف في دونيتسك

10/14/2023 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية الكسندر سافتشوك أن المجموعة أحبطت وصدت 9 هجمات للعدو على محور كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك.
وقال سافتشوك في حديث لوكالة "نوفوستي": "على محور كراسني ليمان في منطقتي قطاع يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي، أحبطت قوات "المركز" 9 هجمات شنتها القوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو 540 عسكريا، و4 دبابات ومدرعتين وسيارتين".


وأضاف أن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في منطقة مدينة كريمينايا، وتم تدمير أكثر من 20 مربض مدفعية للعدو.

RT

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