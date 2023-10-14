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أ ف ب: الرياض تعلق مفاوضات التطبيع مع إسرائيل

10/14/2023 6:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض/PNN- ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية، أن الرياض علقت مفاوضات التطبيع مع إسرائيل.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي.

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