أ ف ب: الرياض تعلق مفاوضات التطبيع مع إسرائيل

أ ف ب: الرياض تعلق مفاوضات التطبيع مع إسرائيل
التاريخ
10/14/2023 6:10:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الرياض/PNN- ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية، أن الرياض علقت مفاوضات التطبيع مع إسرائيل.
وتأتي هذه الأنباء في أعقاب العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي.
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