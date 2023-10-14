إسرائيل تحذر الحكومة اللبنانية من أي اعتداء على أراضيها

(MENAFN
- Palestine News Network )
تاريخ النشر:14.10.2023 | 10:05 GMT | أخبار العالم
إسرائيل تحذر الحكومة اللبنانية من أي اعتداء على أراضيها
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حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف لإسرائيل من لبنان.
وقال أدرعي إن "كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤليته الحكومة اللبنانية".
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وشدد على أن "كل من يحاول خرق الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية سيتم قتله".
وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن أمس الجمعة جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأمس الجمعة، قتل صحفي وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي خلال التغطية لتطورات الوضع في جنوب لبنان.
وقال مراسلنا: "إسرائيل استهدفت طواقم الإعلاميين بالقذائف بمنطقة علما الشعب".
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