MENAFN - Palestine News Network ) تاريخ النشر:14.10.2023 | 10:05 GMT | أخبار العالم

إسرائيل تحذر الحكومة اللبنانية من أي اعتداء على أراضيها

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حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف لإسرائيل من لبنان.

وقال أدرعي إن "كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤليته الحكومة اللبنانية".

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بالفيديو.. لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية جنوبي لبنان

بالفيديو.. لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية جنوبي لبنان

وشدد على أن "كل من يحاول خرق الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية سيتم قتله".

وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن أمس الجمعة جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، قتل صحفي وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي خلال التغطية لتطورات الوضع في جنوب لبنان.

وقال مراسلنا: "إسرائيل استهدفت طواقم الإعلاميين بالقذائف بمنطقة علما الشعب".



