5.198 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 5.198 مليار دينار، مقابل 5.458 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.



وبحسب معطيات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 0.6% للمحيكات و15.2% للتعدينية.



واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.031 مليار دينار.



وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 15.7 % مسجلة 856 مليون دينار مقابل 740 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.9% لتصل إلى 616 مليون دينار مقابل 560 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 34.4%، حيث وصلت إلى 629 مليون دينار، مقابل 468 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.



بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة الى الهند خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 10.7%، متراجعة إلى 930 مليون دينار مقابل 1.041 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

