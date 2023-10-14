لأول مرة في غضون اسبوع .. اختلاف كبير على سعر ليرة الذهب محلياً اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع سعر ليرة الذهب اليوم بانواعها الانجليزية والرشادية بشكل كبير لأول مرة في غضون اسبوع خلال تشرين الاول الحالي بنحو 7 دنانير ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 320 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 281 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واوضح ديب بحديثه لـ "الوكيل الإخباري" ان انخفاض عوائد سندات الخزينة الأمريكية وتأثير الأحداث في الشرق الأوسط انعكس على ارتفاع سعر اونصة الذهب لتصل الى 1930 دولاراً اليوم في التداولات العالمية .

وكانت قد ارتفعت اسعار الذهب بمقدار دينار للغرام الواحد حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الاردنيين عند 39.5 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 38 ديناراً للشراء منهم .

