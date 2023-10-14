بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)..«الشارقة للدفاع عن النفس» يفتتح مركزاً لتايكواندو الفتيات

افتتح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الأربعاء الماضي مركزاً جديداً لممارسات رياضاته في حديقة «شغرافة» بالشارقة، وذلك لممارسة التايكواندو للفتيات، بهدف توسيع نشاطاته ونشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس في مختلف مناطق الإمارة، وضمن خطته الرامية لاستكشاف المواهب المواطنة من البنات وتنمية قدراتهن وإشراكهن في البطولات تمهيداً لرفدهن بالمنتخبات الوطنية.

حضر افتتاح المركز الجديد والمخصص للفتيات فقط، المهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، ومي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونخبة من القيادات الرياضية.

من جانبه، ثمن أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، التعاون المشترك مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بتأمين البنى التحتية الحديثة وما يتمتع به المركز من وسائل حضارية لممارسة الرياضة، ومقدماً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي للدعم والمتابعة المميزين.

وقال العويس: نتطلع إلى أن يتمتع المركز الجديد بأفضل المواصفات العالمية لممارسة الرياضة وفقاً للقيم العالية التي يوصي بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تساهم بالتوجه نحو ممارسة الرياضة كأسلوب مهم للحياة، وأن يعمل النادي بتطبيق خططه الاستراتيجية، وأهمها رعاية المواهب المواطنة عبر تطوير مستوى اللاعبات الجديدات، بالاستفادة من الإمكانات التدريبية المميزة في النادي ليصبحن لاعبات قادرات على تمثيل دولتنا الحبيبة الإمارات في أبرز البطولات والمحافل الدولية، مؤكداً أن افتتاح الفرع الجديد سيساهم بتحقيق ذلك، مبيناً أنه تم مراعاة جميع المتطلبات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وأنه سيتم تعزيز الفرع الجديد بأفضل السبل التدريبية والمجتمعية والإعلامية والثقافية، والتي تهدف لتعزيز الثقة لدى اللاعبات ليحققن طموحاتهن.



أهداف

بدورها، أكدت المهندسة هنادي خليفة الكابوري أن الفرع الجديد للنادي يعد من الأهداف الأساسية التي عملت إدارة النادي على تنفيذها لأهميتها، منها قربه من مناطق سكن العائلات المواطنة، والرغبة في استكشاف لاعبات موهوبات في التايكواندو لتعزيز فرق النادي واستثمار التعاون المشترك مع «شروق»، وللقناعة واليقين بأن بنات الإمارات قادرات ومؤهلات للارتقاء بأنفسهن رياضياً وينجحن في ذلك، كما نجحت البنت الإماراتية في مختلف المجالات، وأكدت هنادي الكابوري أن اختيار الأعمار 7-15 سنة يهدف إلى إعداد اللاعبات بشكل فني وبدني وذهني مبكر، وبما يمكنهن من المشاركة بشكل واسع في الاستحقاقات الرياضية.

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