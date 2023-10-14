كـأس أمم إفريقيا: صلاح، أوسيمهن، حكيمي... نجوم تحت المجهر





بين محمد صلاح النجم الأوّل في مصر، فيكتور أوسيمهن المتعطش لدفع "النسور" النيجيرية للتحليق عالياً والموهوب نيكولاس جاكسون المستعد ليزأر مع "أسود التيرانغا"، ستكون كأس أمم إفريقيا مطلع 2024 في ساحل العاج ساحة لتألق النجوم وفرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الشابة.

- صلاح... توت عنخ آمون الفراعنة-

من المستحيل أن نغفل محمد صلاح، مهاجم ليفربول الانكليزي، الملقب أحيانا بـ "الهرم الرابع"، وأحيانا أخرى بـ "ملك مصر" في بلد يحظى فيه بالتبجيل. قدمه اليسرى هي مصدر سعادة منتخب "الفراعنة"، وبعدما ظهر بمستوى خجول مع الـ"ريدز" الموسم الماضي، عاد المهاجم المصري ابن الـ 31 عاما للتألق مجدداً في الحالي بتسجيله 5 أهداف وتمريره 4 كرات في 8 مباريات في الدوري الإنكليزي، وذلك قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق النسخة الـ 34 من كأس أمم إفريقيا.

-مانيه للثنائية-

سيتولى ساديو مانيه، أفضل لاعب في تاريخ السنغال، قيادة منتخب "أسود التيرانغا"، بعد عامين من تتويجهم بباكورة ألقابهم القارية في الكاميرون. عاد مانيه "المتفجر" مع ليفربول إلى جانب صلاح، قبل أن يهبط مستواه في الموسم الماضي بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ الالماني، للتألق مجددا وهز الشباك مع النصر السعودي الذي تعاقد معه مطلع الموسم الحالي، وسيحاول قيادة بلاده لثنائية تاريخية.

-أوسيمهن.. الهداف التسلسلي-

يتألق المهاجم النيجيري مع نابولي، بطل الدوري الإيطالي، مطلقا العنان للإحصائيات: سجل 6 أهداف في 10 مباريات هذا الموسم، و31 هدفاً في 38 مباراة الموسم الماضي.

لم يبخل بأهدافه ايضاً مع "النسور الممتازة" (سوبر إيغلز) حيث سجل في القارة السمراء 10 أهداف في 6 مباريات خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا، منها 7 ضد منتخب ساوتومي وبرينسيبي المتواضع. محاطًا بأسطول من اللاعبين اصحاب الجينات الهجومية، بينهم المبهر تايو أوونيي وفيكتور بونيفاس المتألق هذا الموسم مع باير ليفركوزن الالماني، سيحاول أوسيمهن إعادة بلاده إلى صدارة إفريقيا، بعد 11 عاماً من آخر تتويج قاري لها.

-أشرف حكيمي.. و"أسود الأطلس"-

يُبهر الظهير الأيمن لفريق باريس سان جرمان الفريق منذ بداية الموسم الحالي، حيث يخوض جميع الدقائق ويسجل الأهداف تحت قيادة الوافد الجديد المدرب الإسباني لويس إنريكي، على الرغم من عدم استقرار نتائج النادي الباريسي.

سيكون اللاعب المغربي (24 عاماً) من دون أدنى شك أحد أعمدة وعناصر منتخب "أسود الأطلس"، المرشح بعد مفاجأة بلوغه نصف نهائي مونديال قطر العام الماضي، بينما يسعى للظفر بلقب القارة السمراء للمرة الثانية في تاريخه، بعد 48 عاماً من الصيام.

-أونانا... السور الذي لا يُقهر-

أغلق أندريه أونانا، حارس مرمى مانشسستر يونايتد الانجليزي، الباب بوجه منتخب بلاده نهاية ديسمبر 2022، بعد خلاف مع مدربه ريغوبير سونغ. لكن حارس "الشياطين الحمر" الذي تعرّض لانتقادات هذا الموسم والبالغ 27 عاماً ارتدى قفازات الأسد الذي لا يروّض مرة أخرى في سبتمبر، ضمن تشكيلة صلبة تضم ثلاثي الهجوم إريك مكسيم تشوبو موتينغ، كارل توكو إيكامبي وفنسان أبو بكر.

-محرز لا يزال متعطشا للألقاب-

جلب الجناح الأيمن رياض محرز البهجة إلى مانشستر سيتي الانجليزي لأكثر من خمس سنوات، وسيواصل مراوغة خصومه من الجهة اليمنى لهجوم "ثعالب الصحراء"، بعد خمس سنوات من لقبه مع منتخب بلاده محتفلاً به مع مواطنيه الذين يتنفسون على وقع نبض كرة القدم.

يبقى المهاجم البالغ 32 عاماً والذي غادر هذا الموسم الملاعب الانجليزية للالتحاق بفريق الأهلي السعودي، أحد اعمدة منتخب الجزائر الفائز على السنغال، حاملة اللقب، 1-0 في مباراة ودية في 12 سبتمبر.

-طوفان من المواهب الشابة-

سيكون للمواهب الشابة فرصة للتألق في النسخة المقبلة من أمم إفريقيا والتي من المتوقع أن تكون مشرّعة على جميع الاحتمالات. فمنتخب المغرب الذي بلغ المربع الذهبي لمونديال قطر في وضع جيد بفضل بروز لاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي وظهير بايرن ميونيخ نصير مزراوي الذي فرض نفسه على الجهة اليمنى مع أبطال ألمانيا.

وستسلط غانا الاضواء على مهاجمها الشاب محمد قدوس (23 عاماً) المنتقل هذا الصيف إلى وست هام الانجليزي بعد سنوات واعدة في صفوف أياكس الهولندي. كما تنتظر تونس بفارغ الصبر بزوغ نجم حنبعل المجبري (20عاماً) لاعب وسط مانشستر يونايتد، حيث لم يثبت نفسه بعد.

من ناحية السنغال من المتوقع تألق المهاجم نيكولاس جاكسون المنتقل إلى تشلسي الانكليزي هذا الصيف. في حين سيتمكن منتخب الجزائر من الاعتماد على لاعب خط الوسط حسام عوار الذي يدافع عن ألوان روما الإيطالي، بينما سيراهن منتخب غينيا على "الجوهرة" الشاب أليكس موريبا البالغ 20 عاما في خط الوسط.

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