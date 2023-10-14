عطل يصيب واتساب ومنصة فيسبوك.. والسبب مجهول

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف موقع "Down Detector" المتخصص برصد انقطاعات المواقع الإلكترونية والتطبيقات، عن تلقيه أكثر من 1800 تقرير من كل أنحاء العالم، اليوم، تفيد بتعطل تطبيق "واتساب".
وأبلغ المئات من المستخدمين حول العالم، السبت، عن تعطل
تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، إضافة إلى عطل في "فيسبوك".
يذكر أن التطبيقات المذكورة عادت للعمل بعد فترة، فيما لا يزال سبب العطل مجهولاً حتى الآن.
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