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عطل يصيب واتساب ومنصة فيسبوك.. والسبب مجهول

10/14/2023 6:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف موقع "Down Detector" المتخصص برصد انقطاعات المواقع الإلكترونية والتطبيقات، عن تلقيه أكثر من 1800 تقرير من كل أنحاء العالم، اليوم، تفيد بتعطل تطبيق "واتساب".

وأبلغ المئات من المستخدمين حول العالم، السبت، عن تعطل
تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، إضافة إلى عطل في "فيسبوك".

يذكر أن التطبيقات المذكورة عادت للعمل بعد فترة، فيما لا يزال سبب العطل مجهولاً حتى الآن.

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