غاريث ساوثغيت مدرّب منتخب إنجلترا ينتقد صيحات الاستهجان ضد هندرسون



انتقد غاريث ساوثغيت مدرّب منتخب إنجلترا في كرة القدم جماهير بلاده التي أطلقت صيحات الاستهجان في وجه لاعب الوسط المنتقل إلى السعودية جوردان هندرسون، خلال الفوز الودي على أستراليا 1-0 الجمعة في لندن.

وعبّر ساوثغيت عن غضبه من الاساءة التي تعرّض لها قائد المنتخب الإنجليزي بدلاً من هاري كاين الذي خلد إلى الراحة، بعد خروجه في الشوط الثاني من المباراة التي تابعها نحو ثمانين ألف متفرّج في ملعب ويمبلي.

وأشرك ساوثغيت تشكيلة رديفة مفضلا إراحة أغلب عناصره الأساسية كونه تنتظره قمة ساخنة أمام ضيفه الإيطالي، بطل القارة العجوز، الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في تصفيات كأس أوروبا 2024 حيث يمني منتخب "الأسود الثلاثة" النفس بحسم بطاقة التأهل الى النهائيات.

قال مدرّب إنجلترا "لا أفهم ذلك حقاً. لقد خاض 79 مباراة دولية مع إنجلترا، التزامه وما قدّمه لإنجلترا استثنائيان".

تابع "دوره في هذه المجموعة مهم للغاية. هو نموذج رائع في احترافه".

أردف "أعرف سبب الصيحات، لكن هذا الأمر يتحدى المنطق. أنا معجب بشكل لا يُصدّق بالأخلاق التي لا تشوبها شائبة لكل الأشخاص في هذا البلد".

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