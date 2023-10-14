إسرائيل ومصر تتفقان على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة غزة عبر رفح

اتفقت مصر وإسرائيل، على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح السبت، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات ضد حماس، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الذي يرافق وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في جولة إقليمية، إن إسرائيل ومصر

اتفقتا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحاً من الساعة 12,00 ظهراً حتى الساعة الخامسة مساء (9,00-14,00 بتوقيت غرينتش).









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