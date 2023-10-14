إسرائيل ومصر تتفقان على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة غزة عبر رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
اتفقت مصر وإسرائيل، على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح السبت، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات ضد حماس، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي.
وقال المسؤول الذي يرافق وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في جولة إقليمية، إن إسرائيل ومصر
اتفقتا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحاً من الساعة 12,00 ظهراً حتى الساعة الخامسة مساء (9,00-14,00 بتوقيت غرينتش).
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