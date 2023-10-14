الملخص الأسبوعي لنشاطات جامعة الشرق الاوسط - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
نشرت جامعة الشرق الأول فيديو (الجامعة في أسبوع) وفيه ملخص لأهم فعاليات الجامعة.
وفي ابرزها :
1.العين الدكتور ناصر الدين يؤكد دور المرأة في بناء المجتمع خلال ورشة عمل بالتعاون مع الأمن العام
2.طلبة“الشرق الأوسط” مقبلون على تجارب دراسية في مبانٍ جديدة تحاكي تطور التعليم العالي عالميًا
3.“الشرق الأوسط” تجذب الأنظار خلال مشاركتها في جائزة صناع التغيير العربي الصاعد
4.طلبة من“الشرق الأوسط” يتفاعلون مع كُتّاب وأدباء معرض عمان الدوليّ للكتاب
5.“هندسة الشرق الأوسط” تتسلم جائزة قمة“المرأة في الطاقة ٢٠٢٣”
6."الشرق الأوسط" تشارك ورقتها البحثية عن دور المؤسسة في تحقيق الرعاية النفسية
تاليا الفيديو :
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