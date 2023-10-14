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الملخص الأسبوعي لنشاطات جامعة الشرق الاوسط - فيديو

10/14/2023 5:20:36 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني -
نشرت جامعة الشرق الأول فيديو (الجامعة في أسبوع) وفيه ملخص لأهم فعاليات الجامعة.

وفي ابرزها :

1.العين الدكتور ناصر الدين يؤكد دور المرأة في بناء المجتمع خلال ورشة عمل بالتعاون مع الأمن العام

2.طلبة“الشرق الأوسط” مقبلون على تجارب دراسية في مبانٍ جديدة تحاكي تطور التعليم العالي عالميًا

3.“الشرق الأوسط” تجذب الأنظار خلال مشاركتها في جائزة صناع التغيير العربي الصاعد

4.طلبة من“الشرق الأوسط” يتفاعلون مع كُتّاب وأدباء معرض عمان الدوليّ للكتاب

5.“هندسة الشرق الأوسط” تتسلم جائزة قمة“المرأة في الطاقة ٢٠٢٣”

6."الشرق الأوسط" تشارك ورقتها البحثية عن دور المؤسسة في تحقيق الرعاية النفسية

تاليا الفيديو :

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