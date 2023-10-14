ورش تدريبية لتحسين وتطوير العمل بجامعة عمان العربية

خبرني

- في إطار سعي مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة لتطوير ورفع مستوى أداء أعضاء الهيئة التدريسية الأكاديمي في جامعة عمان العربية، اختتم مركز التطوير الأكاديمي فعاليات الورش والبرامج التدريبية الموجهة لأعضاء الهيئة التدريسية للعام الجامعي 2023/2024، حيث عقد المركز احدى وعشرين ورشة وبرنامجاً تدريبياً على مدار أربعة أسابيع نفذت من قبل عدد من المدربين والمحاضرين المتخصصين استهدفت كافة الفئات الأكاديمية من العمداء والنواب والمساعدين، ورؤساء الأقسام، وأعضاء الهيئة التدريسية، وممثلي الجودة في الكليات، والمعنيين بالتخطيط الاستراتيجي بمشاركة ما يزيد عن 150 عضو هيئة تدريس.





ومع اختتام هذه الفعاليات أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان على أهمية هذه الورش في تحسين وتطوير العمل في الجامعة ورفع الأداء وتعزيز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية في مجال الأداء الأكاديمي والبحث العلمي ضمن خطط مدروسة.





وقد تمحورت مواضيع الورش والبرامج التدريبية حول التخطيط الاستراتيجي، التسكين والإطار الوطني للمؤهلات باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في التعليم، إدارة الابتكار وريادة الأعمال، وضمان جودة البرامج الأكاديمية ومخرجات التعلم، وتعليمات وإجراءات إرشاد الطلبة، وإدماج التعليم الإلكتروني، وغيرها من المواضيع المرتبطة بالكليات والأقسام الأكاديمية والبحث العلمي والنشر.

يذكر أن مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة يعقد وبشكل فصلي العديد من الورش والبرامج التدريبية ضمن خطة التطوير الأكاديمي السنوية وبما ينسجم وخطة الجامعة الاستراتيجية وتحقيقاً للتطورات الحاصلة على الصعيدين المحلي والعالمي في كافة المجالات.