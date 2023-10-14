ورش تدريبية لتحسين وتطوير العمل بجامعة عمان العربية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني
- في إطار سعي مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة لتطوير ورفع مستوى أداء أعضاء الهيئة التدريسية الأكاديمي في جامعة عمان العربية، اختتم مركز التطوير الأكاديمي فعاليات الورش والبرامج التدريبية الموجهة لأعضاء الهيئة التدريسية للعام الجامعي 2023/2024، حيث عقد المركز احدى وعشرين ورشة وبرنامجاً تدريبياً على مدار أربعة أسابيع نفذت من قبل عدد من المدربين والمحاضرين المتخصصين استهدفت كافة الفئات الأكاديمية من العمداء والنواب والمساعدين، ورؤساء الأقسام، وأعضاء الهيئة التدريسية، وممثلي الجودة في الكليات، والمعنيين بالتخطيط الاستراتيجي بمشاركة ما يزيد عن 150 عضو هيئة تدريس.
ومع اختتام هذه الفعاليات أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان على أهمية هذه الورش في تحسين وتطوير العمل في الجامعة ورفع الأداء وتعزيز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية في مجال الأداء الأكاديمي والبحث العلمي ضمن خطط مدروسة.
وقد تمحورت مواضيع الورش والبرامج التدريبية حول التخطيط الاستراتيجي، التسكين والإطار الوطني للمؤهلات باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في التعليم، إدارة الابتكار وريادة الأعمال، وضمان جودة البرامج الأكاديمية ومخرجات التعلم، وتعليمات وإجراءات إرشاد الطلبة، وإدماج التعليم الإلكتروني، وغيرها من المواضيع المرتبطة بالكليات والأقسام الأكاديمية والبحث العلمي والنشر.
يذكر أن مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة يعقد وبشكل فصلي العديد من الورش والبرامج التدريبية ضمن خطة التطوير الأكاديمي السنوية وبما ينسجم وخطة الجامعة الاستراتيجية وتحقيقاً للتطورات الحاصلة على الصعيدين المحلي والعالمي في كافة المجالات.
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