53 شهيدًا بالضفة منذ السبت الماضي
التاريخ
10/14/2023 5:20:36 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، إن 53 شخصا استشهدوا
في الضفة الغربية منذ السبت الماضي، فيما وقع أكثر من 1100 جريح، وذلك بسبب اعتداءات ومواجهات مع قوات الاحتلال.
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