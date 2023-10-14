5.198 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 5.198 مليار دينار، مقابل 5.458 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبحسب معطيات إحصائية سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 0.6 بالمئة للمحيكات و15.2 بالمئة للتعدينية، وفقا لبترا.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.031 مليار دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 15.7 بالمئة، مسجلة 856 مليون دينار مقابل 740 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.9 بالمئة لتصل إلى 616 مليون دينار مقابل 560 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 34.4 بالمئة حيث وصلت إلى 629 مليون دينار، مقابل 468 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 10.7 بالمئة، متراجعة إلى 930 مليون دينار مقابل 1.041 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.262 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.469 مليار دينار، والدول الإفريقية 46 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية 906 ملايين دينار، ودول أميركا الجنوبية نحو 86 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي نحو 211 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 125 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 93 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.553 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 984 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 736 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 564 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 486 مليون دينار، والجلدية والمحيكات نحو 345 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 228 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 178 مليون دينار، والإنشائية 110 ملايين دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 13 مليون دينار.

يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.