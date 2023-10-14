(الصحفيين الأردنيين) تضع نفسها تحت تصرف (الصحفيين الفلسطينيين)

MENAFN - Khaberni) خبرني -وضعت نقابة الصحفيين الأردنيين نفسها تحت تصرف نقابة الصحفيين الفلسطينيين في ظل الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والتي لم يسلم منها الصحفيين فقد استشهد وجرح عدد منهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني في كشف جرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال الغاشم.

وقالت "الصحفيين الأردنيين" في رسالة وجهتها اليوم (السبت) إلى نقيب ومجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين: "نضع أنفسنا وجميع إمكانيات نقابتنا تحت تصرف الزميلات والزملاء في فلسطين، وجاهزون لتلبية أية مطالب

أو احتياجات يمكننا أن نقدمها لكم دعما وإسنادا للجهود الكبيرة التي تقومون بها لكشف جرائم الاحتلال الصهيوني وفظائعه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأبدت النقابة رغبتها في التعاون والتنسيق لرصد جرائم الاحتلال عموما وبحق الصحفيين تحديدا وتوثيقها وبما يساعد في مقاضاة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم والهيئات الدولية وفضحه أمام الضمائر الحية في العالم.

تاليا نص الرسالة:

الأخوة نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين المحترمين

تحية عربية ملؤها الإجلال والإكبار



أما بعد..

باسم مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين والهيئة العامة نرفع للزملاء للصحفيين في فلسطين الأبية بعامة وفي قطاع غزة

الأغر بخاصة كل مشاعر التضامن والدعم بلا حدود، إيمانا راسخا منا بأن ما يربط الشعبين الأردني والفلسطيني من أخوة الدم والمصير المشترك، وما بينهما من صلات ومشتركات.. لا مثيل لها في العالم.

إننا في نقابة الصحفيين الأردنيين وانطلاقا من ثوابتنا العروبية والإسلامية، وفي سياق الثوابت الوطنية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، نبلغكم بوضع أنفسنا وجميع إمكانيات نقابتنا تحت تصرف الزميلات والزملاء في فلسطين، وجاهزون لتلبية أية مطالب

أو احتياجات يمكننا أن نقدمها لكم دعما وإسنادا للجهود الكبيرة التي تقومون بها لكشف جرائم الاحتلال الصهيوني وفظائعه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما يهمنا أن نجري التعاون والتنسيق لرصد جرائم الاحتلال عموما وبحق الصحفيين تحديدا وتوثيقها وبما يساعد في مقاضاة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم والهيئات الدولية وفضحه أمام الضمائر الحية في العالم.

إن استهداف الزميلات والزملاء في قطاع غزة وما أدى إليه من استشهاد وجرح العديد منهم هدفه تصفية الشهود على الإجرام والبطش والإرهاب الذي تمارسه آلة الحرب الصهيونية بدعم وغطاء من أميركا وأوروبا اللتان برهنتا مرة أخرى على قبح قيمهما ومبادئهما، وأكدت اكذوبة العدالة والقانون وقيم الحريات والديمقراطية التى ينظّر بها

الغرب الاستعماري على شعوب العالم ويتشدق بها.

كما نؤكد على الدوام انحيازنا النهائي والأبدي لفلسطين وقدسها ومقدساتها، وإلى حق شعبها في تحرير أرضه من دنس الصهيونية ومن يتحالف معها ويتواطأ معها ويمالئها، ونؤمن أن كل الشرائع السماوية والوضعية تمنح الشعوب المحتلة أرضها الحق في مقاومة المحتل بكل الوسائل لتحريرها.

مرة أخرى،

أيها الزملاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نجدد التأكيد على تسخير نقابة الصحفيين الأردنيين وما لديها من إمكانيات لخدمتكم، وندعو الله العلي القدير أن ينصر أهلنا في كل فلسطين على الطغيان وأن يرينا اليوم الذي يُكنس فيه الاحتلال الفاشي عن أرض فلسطين، كل فلسطين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقيب الصحفيين الأردنيين

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