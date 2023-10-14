منتخبنا لقدم الشاطئية يفوز على نظيره الإسباني في البطولة الودية الدولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره الإسباني بركلات الترجيحية 4-3، بأولى مبارياته ضمن منافسات بطولة إسبانيا الدولية الودية التي تنظمها اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، على الملعب الرملي لاستاد ايسلا كانيلا.
وكانت الأشواط الثلاثة الأصلية للمباراة قد إنتهت بالتعادل الايجابي بين الطرفين.
سجل أهداف المنتخب الوطني عبدالله عباس "هدفين"، وعلي محمدي ووليد بشر هدف لكل منهما.
ويلتقي المنتخب الوطني مع البرازيل غدا السبت في مباراة الجولة الثانية للبطولة.
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