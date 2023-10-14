منتخبنا لقدم الشاطئية يفوز على نظيره الإسباني في البطولة الودية الدولية

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره الإسباني بركلات الترجيحية 4-3، بأولى مبارياته ضمن منافسات بطولة إسبانيا الدولية الودية التي تنظمها اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، على الملعب الرملي لاستاد ايسلا كانيلا.

وكانت الأشواط الثلاثة الأصلية للمباراة قد إنتهت بالتعادل الايجابي بين الطرفين.

سجل أهداف المنتخب الوطني عبدالله عباس "هدفين"، وعلي محمدي ووليد بشر هدف لكل منهما.

ويلتقي المنتخب الوطني مع البرازيل غدا السبت في مباراة الجولة الثانية للبطولة.

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