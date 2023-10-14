Saturday, 14 October 2023 01:15 GMT

منتخبنا لقدم الشاطئية يفوز على نظيره الإسباني في البطولة الودية الدولية

10/14/2023 5:20:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره الإسباني بركلات الترجيحية 4-3، بأولى مبارياته ضمن منافسات بطولة إسبانيا الدولية الودية التي تنظمها اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، على الملعب الرملي لاستاد ايسلا كانيلا.

وكانت الأشواط الثلاثة الأصلية للمباراة قد إنتهت بالتعادل الايجابي بين الطرفين.

سجل أهداف المنتخب الوطني عبدالله عباس "هدفين"، وعلي محمدي ووليد بشر هدف لكل منهما.
ويلتقي المنتخب الوطني مع البرازيل غدا السبت في مباراة الجولة الثانية للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14102023000110011019ID1107240039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث