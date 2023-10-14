الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) تحيل الخلاف مع وكالة المنشطات الروسية لمحكمة التحكيم

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في بيان الليلة الماضية إنها تستعد لإحالة الخلاف بينها وبين الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات إلى محكمة التحكيم الرياضية للبت في القضية.

وتقول وادا إن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لا تقبل تقييم وادا الذي خلص إلى أن الوكالة الروسية لا تلتزم بالقواعد الدولية لمكافحة المنشطات كما أنها ترفض الحلول المقترحة والشروط المطلوبة لإعادة الاعتراف بدور الوكالة الروسية.

وفي الشهر الماضي قالت وادا إن روسيا ستواجه المزيد من العقوبات لعدم حل المشكلات المتعلقة بعدم امتثالها للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات.

ونتيجة لذلك قررت وادا نقل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية أعلى سلطة رياضية.

وقالت وادا التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها في بيان "اليوم تلقت وادا إخطارا رسميا من الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات مفاده إن الوكالة الروسية ترفض ادعاءات وادا بعدم الالتزام (بالقواعد الدولية لمكافحة المنشطات) كما ترفض (الوكالة الروسية) الحلول المقترحة وشروط إعادة الاعتراف بالوكالة (الروسية)."

وأضاف البيان "ستحيل (وادا) القضية قريبا إلى محكمة التحكيم الرياضية للنظر فيها وبالتالي فلن تطبق أي شروط حتى تصدر المحكمة قرارها".





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