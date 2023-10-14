الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يعاقب ليجيا وارسو بسبب العنف في مباراة الكمار بدوري المؤتمر الأوروبي



فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة على نادي ليجيا وارسو البولندي بسبب أحداث العنف، التي شهدتها مباراته أمام مضيفه الكمار الهولندي في الخامس من أكتوبر الجاري ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن يويفا أمس الجمعة أنه فرض غرامة بقيمة 15 ألف يورو على ليجيا البولندي مع منعه من بيع التذاكر لمشجعيه للمباراة المقبلة خارج ملعبه بدوري المؤتمر، والمقررة أمام زرينيسكي موستار من البوسنة والهرسك في 26 أكتوبر الجاري.

وتأتي العقوبة بسبب شغب جماهير الفريق خلال المباراة التي انتهت بفوز فريق الكمار 1 / صفر.

وذكر يويفا في بيان :"هذا القرار منفصل عن التحقيقات الجارية بشأن الأحداث التي وقعت عقب المباراة."

وكان مشجعون لفريق ليجيا قد اقتحموا بوابة الدخول واستخدموا العنف ضد أفراد الأمن وشرطة مكافحة الشغب، وقد سقط أحد الضباط فاقدا للوعي، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

كذلك انتزع المشجعون عددا من الهراوات وعبوات رذاذ الفلفل من رجال الشرطة، ودخل عدد من المشجعين الاستاد دون تذاكر ودون الخضوع للتفتيش.

وجرى احتجاز لاعبي ليجيا وارسو رادوفان بانكوف وجوزويه بيسكويرا إثر دخولهما في مشاجرة مع سلطات إنفاذ القانون وخضعا للاستجواب من قبل الشرطة قبل إطلاق سراحهما في السادس من أكتوبر.

وأثارت تلك الأحداث ضجة على أعلى المستويات السياسية.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المباراة :"وجهت وزارة الخارجية البولندية لاتخاذ خطوات دبلوماسية عاجلة لبحث أحداث الليلة. يجب التعامل مع اللاعبين والمشجعين الولنديين وفقا للقانون."

كانت وزارة الخارجية البولندية قد ذكرت في السابع من أكتوبر أن هذا الموقف "ليس مقبولا" وأن المشجعين واللاعبين وغيرهم من البولنديين كانوا "ضحايا لعنف جسدي ولفظي."

وذكرت الوزارة في بيان :"وفقا لما يبدو من روايات الضحايا، فإن التدابير التي اتخذها عمدة الكمار والشرطة المحلية يمكن وصفها بأنها مشبعة بالتحيز الوطني"، وأضافت أنها استدعت دافني بيرجسما سفيرة هولندا لدى بولندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز