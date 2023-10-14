ترتيبات خاصة لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة السعودي في المونديال طقم خاص ومتجر عالمي





حددت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي ترتيبات جديدة وخاصة لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في جدة في ديسمبر المقبل، وتتضمن تدشين متجر عالمي وطقم خاص "مونديالي" للفريق.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت عن مصادر وصفتها بأنها خاصة أنه "سيتم التعاقد مع شركة عالمية لتأمين أطقم الملابس المونديالية، إضافة إلى توفير إصدارات مختلفة تخص مسيرة وإنجازات وتاريخ النادي توزع على الجماهير، فضلا عن تقديم أغان خاصة للاتحاد، ولقطات يتم عرضها في ملعب الجوهرة خلال المباريات وبعد نهايتها."

ويشارك اتحاد جدة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري روشن السعودي لموسم 2022 / 2023، ليسجل مشاركته الثانية في مونديال الأندية.

وكان اتحاد جدة قد شارك للمرة الأولى في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في عام 2005 وأحرز حينها المركز الرابع.

ويستهل الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز بينهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في دور الثمانية.

من ناحية أخرى، ردت إدارة نادي الوحدة الإماراتي على ما تردد حول وجود مفاوضات مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق اتحاد جدة، بعبارة "ليس ضمن خياراتنا"، حسب ما أوضحه مصدر لصحيفة "الرياضية" في النادي الإماراتي.

وأشار المصدر،الذي لم يتم تسميته، إلى أن نادي الوحدة لم يتقدم بأي عرض شفهي أو رسمي ولم يفكر حتى في التعاقد مع المهاجم المغربي، علما بأن الفريق في أمس الحاجة للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لن يكون حمد الله الذي لا يتواجد ضمن قائمة الخيارات المحتملة لدى الجهازين الفني والإداري للفريق.

وأضاف المصدر أن كل ما يتم تداوله حول عرض الوحدة لمهاجم الاتحاد للانتقال إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، غير صحيح.

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