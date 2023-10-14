أوروبا: العالم فشل فشلاً ذريعاً وعلى مدى 30 عاماً في جهود حل الدولتين

ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، أن العالم فشل في الجهود الرامية إلى إيجاد حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية.

وقال بوريل في بكين، اليوم السبت، إن العالم فشل فشلاً ذريعاً مشيرا إلى أن جهود حل الدولتين فشلت على مدار 30 عاماً. وأقر أيضا بأنه على الرغم من أن إقامة دولتين منفصلتين هو هدف مرغوب فيه للإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل، فإنه لن يحل الصراع الحالي، الذي اندلع في نهاية الأسبوع الماضي. وكان بوريل يتحدث في العاصمة الصينية، مع وزير الخارجية، وانج يي حول قضايا أمنية دولية.

وقال بوريل: "الآن ، نشهد وضعاً إنسانياً خطيراً في غزة. ويزور بوريل الصين حيث يشارك في رئاسة الحوار الاستراتيجي الـ 12 بين دول الاتحاد الأوروبي والصين مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

ووصف بوريل على موقع التواصل الاجتماعي إكس، زيارته بأنها مهمة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات الإقليمية والعالمية الرئيسية مع السلطات الحكومية والعلماء وممثلي قطاع الأعمال.

وقال وانج يي، إن الصين تعتقد أن القتال يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، وأنه يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع.





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