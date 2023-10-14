إسرائيل: مقتل مسلحين خلال عملية تسلّل من جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل عدد من المسلحين صباح اليوم، خلال إحباط محاولة تسلل من جنوب لبنان. وأوضح الناطق العسكري في بيان، أن جنوداً في الجيش الإسرائيلي تعرفوا قبل بضع ساعات على وحدة كومندوس كانت تحاول التسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وأنّ طائرة مسيرة استهدفت الوحدة وقتلت عدداً من المسحلين.

وقتل صحافي من وكالة رويترز وأصيب ستة إعلاميين من وكالتي الصحافة الفرنسية ورويترز، الجمعة، في جنوب لبنان، في قصف إسرائيلي أثناء قيامهم بتغطية في المنطقة الحدودية.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر الجمعة، أطراف بلدات حدودية بينها علما الشعب والضهيرة والعديسة، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المصدر، أن القصف أعقب محاولة تسلل من الجانب اللبناني من مجموعة فلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد قبل وقت قصير من إصابة الصحافيين، في بيان، عن انفجار على السياج الحدودي مقابل علما الشعب ألحق به أضراراً طفيفة. وقال إن وحداته ترد بقصف مدفعي باتجاه الأراضي اللبنانية.

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