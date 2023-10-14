الوطني للبحث والانقاذ ينفذ عملية إخلاء جوي لمتسلق أصابه الإعياء

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني بالتنسيق مع شرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني/ الفجيرة يوم أمس الجمعة، مهمة إخلاء لشخص علق في جبال الفجيرة وهو في حالة إعياء شديد.
وتم إخلاء الشخص بوساطة الطائرة التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.
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