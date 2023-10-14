الوطني للبحث والانقاذ ينفذ عملية إخلاء جوي لمتسلق أصابه الإعياء

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني بالتنسيق مع شرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني/ الفجيرة يوم أمس الجمعة، مهمة إخلاء لشخص علق في جبال الفجيرة وهو في حالة إعياء شديد.



وتم إخلاء الشخص بوساطة الطائرة التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

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