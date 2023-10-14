فرنسا نحو نشر 7000 جندي بعد حادث طعن مميت في مدرسة شمال البلاد

تعتزم فرنسا حشد ما يصل إلى 7 آلاف جندي لتعزيز الأمن في أنحاء البلاد، بعد مقتل معلم طعناً وإصابة 3 آخرين، في هجوم بمدرسة نفذه طالب سابق يشتبه في تطرفه، حسبما ذكر مكتب الرئاسة، اليوم السبت.

وعاد بعض الطلاب والموظفين إلى مدرسة غامبيتا-كارنو، في مدينة أراس الواقعة في شمال فرنسا، مع إعادة فتحها صباح السبت، بعد هجوم وقع أثناء اليوم الدراسي يوم الجمعة.

قال ممثلو الادعاء، إن سلطات مكافحة الإرهاب تحقق في حادث الطعن وإنه تم احتجاز المهاجم المشتبه وعدد آخر من الأشخاص.

وقال مكتب الرئاسة، إن الحكومة رفعت حالة التأهب الوطني، والرئيس إيمانويل ماكرون، أمر ما يصل إلى 7 آلاف جندي بالانتشار بحلول ليل الاثنين، وحتى إشعار آخر لتعزيز الأمن واليقظة في أنحاء فرنسا.

ويسمح وضع التهديد من هجوم طارئ، للحكومة بتعبئة الجيش بشكل مؤقت لحماية الأماكن العامة ضمن تدابير أخرى. ووقفت الشرطة، صباح السبت في المدرسة، للحراسة مع دخول البالغين والأطفال.

وتم إلغاء الفصول الدراسية، لكن المدرسة أعادت فتح أبوابها لأولئك الذين يرغبن في الالتقاء أو يسعون للحصول على دعم.

وقالت إحدى الأمهات إنها جاءت مع ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً، تعبيراً عن تحديها للتطرف والتغلب على الخوف من العودة لموقع حبس فيها الأطفال لعدة ساعات بعد حادث الطعن.





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