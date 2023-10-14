Saturday, 14 October 2023 01:14 GMT

العاهل الأردني يبدأ جولة أوروبية حشداً لموقف دولي يوقف الحرب في غزّة

10/14/2023 5:20:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، بأن الملك عبدالله الثاني يبدأ، اليوم السبت، جولة أوروبية هدفها الرئيسي حشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع ، وفق ما أوردته قناة المملكة الأردنية.

وكان الصفدي حذر، في وقت سابق، من أن الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة تمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها تجاه الهاوية.

ودعا الصفدي، في تصريحات اليوم، المجتمع الدولي إلى التعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير واحدة، فيدين قتل المدنيين الفلسطينيين كما أدان قتل المدنيين الإسرائيليين.

وأكد الصفدي، رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، محذراً من أن محاولة إسرائيل فرض ذلك سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد والصراع وتوسعه.

وأكد أنه على كل من يريد الأمن والسلام في المنطقة ولكل دولها وشعوبها أن يتحرك فوراً لوقف العدوان على غزة، وللعمل من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14102023000110011019ID1107240030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث