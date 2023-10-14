العاهل الأردني يبدأ جولة أوروبية حشداً لموقف دولي يوقف الحرب في غزّة

أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، بأن الملك عبدالله الثاني يبدأ، اليوم السبت، جولة أوروبية هدفها الرئيسي حشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع ، وفق ما أوردته قناة المملكة الأردنية.

وكان الصفدي حذر، في وقت سابق، من أن الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة تمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها تجاه الهاوية.

ودعا الصفدي، في تصريحات اليوم، المجتمع الدولي إلى التعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير واحدة، فيدين قتل المدنيين الفلسطينيين كما أدان قتل المدنيين الإسرائيليين.

وأكد الصفدي، رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، محذراً من أن محاولة إسرائيل فرض ذلك سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد والصراع وتوسعه.

وأكد أنه على كل من يريد الأمن والسلام في المنطقة ولكل دولها وشعوبها أن يتحرك فوراً لوقف العدوان على غزة، وللعمل من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز