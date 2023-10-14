الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء الغارات

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 5544 وحدة سكنية في هذه المباني دمرت، فيما أصيبت حوالى 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "وفقاً لوزارة الأشغال العامة في غزة، تم تدمير 1324 مبنى سكنيا وغير سكني، تضم 5540 وحدة سكنية ... وتعرضت 3743 وحدة سكنية أخرى لأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن 55 ألف وحدة سكنية أخرى تعرضت لأضرار جزئية.وترصد الأمم المتحدة، عدد النازحين من منازلهم داخل قطاع غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 423 ألف نازح حتى نهاية يوم الخميس.

وأمهلت إسرائيل الجمعة، نحو 1.1 مليون شخص في شمال القطاع 24 ساعة لإخلاء المنطقة سريعاً والتوجه إلى الجنوب، قبل هجوم بري متوقع. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إنه حتى السادسة بتوقيت غرينتش مساء الجمعة، تشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف فروا، وإن كان النطاق الدقيق للنازحين داخلياً في قطاع غزة غير معروف حالياً.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن معظم الناس في قطاع غزة لا يحصلون الآن على مياه صالحة للشرب وكملاذ أخير، يستهلك الناس المياه المالحة من الآبار الزراعية، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

وأضاف أن منذ بدء القصف، تعرضت ست آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من 1.1 مليون شخص لأضرار بسبب الغارات الجوية، وأن الانقطاع الكامل للكهرباء دفع خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية إلى حافة الانهيار، وفاقم انعدام الأمن الغذائي.









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