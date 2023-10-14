طائرة تعود أدراجها بسبب حفّاظة

اضطرت رحلة جوية كانت متوجهةً من بنما إلى الولايات المتحدة للعودة، الجمعة، بعدما أثار كيس في مرحاض الطائرة الريبة، ليتبيّن لاحقاً أنّه حفّاظ لأحد الركاب البالغين.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بدايةً أن الرحلة المتوجهة من العاصمة بنما إلى تامبا في ولاية فلوريدا عادت أدراجها بسبب "إنذار بوجود قنبلة".

وعند العودة إلى المدرج، عُزلت الطائرة ونزل الركاب منها ثم دخل عناصر من وحدة الشرطة المتخصصة في المتفجرات لمعاينة الكيس.

وقال رئيس إدارة أمن المطار خوسيه كاسترو "بعد عمليات تحقق أجرتها الشرطة، تبيّن أنّ ما أثار المخاوف هو عبارة عن "حفّاظ للبالغين" وُضع داخل كيس أسود.

وكبرهان على ذلك، نشرت الشرطة صورة للحفّاظ داخل الكيس الأسود عبر منصات التواصل الاجتماعي.