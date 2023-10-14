بزيادة تجاوزت 21.7%.. دبي تستقبل 11.1 مليون زائر في 8 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 11.1 مليون سائح بين شهري يناير وأغسطس 2023، مقارنة بـ9.1 ملايين زائر استقبلتهم المدينة في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 21.7%.

الطاقة الاستيعابية



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس الماضي أكثر من 148.5 ألف غرفة فندقية ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل نحو 142.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 779 منشأة نهاية أغسطس 2022 بنمو 4 % في عدد الغرف الفندقية و4% في عدد المنشآت.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «4 نجوم» بـ28 %، مسجلة نحو 42.2 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية، ضمن 274 منشأة فندقية، أما الشقق الفندقية الفاخرة فقد وصل عددها إلى 13.4 ألف شقة ضمن 84 منشأة، وبلغ عدد الشقق الفندقية المتوسطة نحو 12.5 ألف شقة ضمن 112 منشاة.

أما من حيث الإشغال الفندقي، كشف التقرير أن متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي وصل إلى 76 %، مقابل 71 % في الفترة ذاتها العام الماضي.

الإقامة



ووصل متوسط مدة إقامة النزلاء بين يناير وأغسطس 2023 نحو 3.8 ليال

مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 27.03 مليون ليلة مبيت، مقابل 13.96 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 13%، ووفقاً للبيانات، بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 487 درهماً مقارنة بـ 514 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 368 درهماً مقابل 364 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الأسواق



وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي منذ بداية العام حتى أغسطس 2023، مسجلة أكثر من 1.568 مليون زائر بنمو 44% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 785 ألف زائر مقارنة مع 823 ألف زائرة خلال نفس الفترة من العام الماضي ، ثم المملكة المتحدة بنحو 734 ألف زائر بنمو 14%، وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث أهم الأسواق السياحية المصدرة للزوار الى دبي مسجلة أكثر من 731 ألف زائر بنمو 85%، ثم جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بنحو 711 ألف زائر، والولايات المتحدة في المركز السادس، بنحو 472 ألف زائر بنمو 35%.

وتصدرت الصين من حيث نسبة نمو عدد الزوار القادمين الى دبي والتي وصلت الى 309% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 392 ألف زائر مقابل 96 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل عدد الزوار القادمين من ألمانيا خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري الى نحو 372بنمو 50%، وارتفع عدد الزوار القادمين من ايران بنسبة 19% الى 254 ألف زائر، ومن إسرائيل 229 ألف زائر، ثم من باكستان 224 ألف زائر، و من فرنسا 224 ألف زائر ، و من مصر 217 ألف زائر ، ثم من الكويت 215 ألف زائر ومن كازاخستان 188 ألف زائر.

المناطق

واستحوذ الزوار القادمين من أوروبا الغربية على نحو 19% من اجمالي عدد الزوار القادمين الى دبي و18% من جنوب أسيا و13% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13% من روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، واستحوذت دول شمال وجنوب شرق أسيا على 8% من اجمالي الزوار و7% من الامريكيتين وتوزعت النسب المتبقية على باقي المناطق.

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