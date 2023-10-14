غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق برنامج انطلق في دبي

تستعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لاستضافة معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر معرض وتجمع للشركات الناشئة حول العالم، بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023 ، في دبي هاربر.

ويستمر المعرض على مدار أربعة أيام، ويبني في نسخته الحالية على النجاح الذي حققه معرض "إكسباند نورث ستار" العام الماضي، حيث أثمر عن تأسيس حوالي 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات نتيجة عقود وقعت وتم إبرامها خلال المعرض.

وسيشهد معرض "إكسباند نورث ستار" إطلاق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لبرنامج "إنطلق في دبي Launchpad Dubai"، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو وتوسع شركات التكنولوجيا العالمية إلى دبي، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، وذلك عبر منصة واحدة تقدم خدمات مثل التأشيرات، والخدمات المصرفية والقضائية، وخدمات الإسكان، والمهارات وغيرها من الخدمات الأساسية.

وسيكون جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في معرض "إكسباند نورث ستار" المحطة الأساسية لبرنامج "إنطلق في دبي"، حيث يستضيف أقساماً خاصة لشركاء البرنامج. ويمكن للشركات الرقمية المهتمة المحلية والعالمية بدء إجراءات الحصول على خدمات الشركاء في جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. كما يمكن للشركات الرقمية التي تستوفي الشروط تقديم طلب الحصول على "الإقامة الذهبية" وإجراء اختبار اللياقة الطبية.



ويتضمن برنامج "إكسباند نورث ستار" فعالية "اثنين الذكاء الاصطناعي"، والتي تجمع كوكبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي؛ و"إنديا سنترال"، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ و"آسيا فاست 100" و"أفريكا فاست 100"، ويجمعان أفضل 100 شركة ناشئة في فئتها من كل قارة من القارتين للمشاركة في برنامج كامل على مدى أيام الحدث ويتضمن المؤتمرات وفعاليات التواصل ومسابقة مخصصة لعرض الأفكار. كما يشهد المعرض أيضاً ثلاث فعاليات تُقام في موقع مشترك هي: "فينتك سيرج" وقمة "مستقبل البلوك تشين" و"ماركتنغ مينيا".

وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف "إكسباند نورث ستار" قمة المستثمرين التي تجمع أكثر من 250 من ممثلي المكاتب العائلية المحلية والعالمية وصناديق الاستثمار والمستثمرين.

وسيشهد معرض "إكسباند نورث ستار" كذلك لأول مرة إطلاق مبادرة نوعية جديدة تحت اسم "رواد الأعمال الإماراتيين" (Emaratipreneur Inc)، والتي تعتبر فعالية ومنصة مثالية مجتمعية للتواصل والتعارف والتطوير مصممة حصريًا لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين. وستضم الفعالية منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين والشركات الناشئة الرقمية الذين سيتمتعون بأجنحة عرض خاصة. كما تشمل الفعالية "مجلس رواد الأعمال الإماراتيين"، الذي سيضم حلقات نقاش جماعية تسلط الضوء على تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات المليارية ورواد الأعمال المشهورين عالميًا من الشباب الإماراتي.

واستكمالاً لإرثه التقليدي السنوي، سيستضيف معرض "إكسباند نورث ستار" هذا العام أيضاً "تحدي سوبرنوفا"، مسابقة العروض التقديمية الشهيرة بجائزة قدرها 200,000 دولار أمريكي والتي تجعل من المعرض حدثاً لا يفوَّت.

ويشكل "إكسباند نورث ستار" الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وحشد التمويل، وهو ما يجعل الحدث منصة مثلى للشركات الرقمية الناشئة الطموحة لاستقطاب التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التشغيلية.

ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، ليجمع تحت مظلته أبرز الشركات الناشئة في العالم والمبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال ومؤسسي الشركات الكبرى. ويتوجه أكثر من 1000 مستثمر – يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي - إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.

ويعكس "إكسباند نورث ستار" التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم الشركات الناشئة الطموحة في الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في الإمارة. ومن خلال استضافتها نسخة هذا العام من المعرض، تساهم الغرفة في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد لرأس المال الرقمي العالمي، والجمع بين ممولي المشاريع والشركات الناشئة، فضلاً عن توسيع نطاق حضور الشركات الناشئة واستقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي. ويطمح معرض "إكسباند نورث ستار" أيضاً إلى دعم هدف أجندة D33 بتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية عالمية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

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