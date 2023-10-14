MENAFN - Palestine News Network ) - استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف صاروخي إسرائيلي على سوق النصيرات وسط قطاع غزة، وفي مناطق متفرقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 شهيد، بينهم 614 طفلا و370 امرأة، بينما وصل عدد

الجرحى إلى 7696 جريحاً.

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-وفي‎

الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 51 شهيداً، بعدما استشهد 16 مواطنا بينهم أطفال أمس الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى

أكثر من 950 جريحاً.

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جيش الاحتلال،يجدد دعوته لسكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه لجنوب القطاع.

والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إسرائيل على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، وذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني إلى مغادرة شمال قطاع غزة.

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الأطباء والممرضون، يرفضون الانصياع لأوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة. ويصفون الوضع بالكارثي

منظمة "الصحة العالمية" تحذر من أن النظام الصحي بغزة على حافة الانهيار وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية ما لم يتم توصيل الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل.





-جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا في قطاع غز3ة.

وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر من 3000 خلال عملية“طوفان الأقصى”. وقال الجيش الإسرائيلي إن 258 من ضباطه وجنوده قتلوا خلال العملية



توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية