(MENAFN
- Palestine News Network )
- استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف صاروخي إسرائيلي على سوق النصيرات وسط قطاع غزة، وفي مناطق متفرقة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 شهيد، بينهم 614 طفلا و370 امرأة، بينما وصل عدد
الجرحى إلى 7696 جريحاً.
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-وفي
الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 51 شهيداً، بعدما استشهد 16 مواطنا بينهم أطفال أمس الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى
أكثر من 950 جريحاً.
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جيش الاحتلال،يجدد دعوته لسكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه لجنوب القطاع.
والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إسرائيل على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، وذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني إلى مغادرة شمال قطاع غزة.
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الأطباء والممرضون، يرفضون الانصياع لأوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة. ويصفون الوضع بالكارثي
منظمة "الصحة العالمية" تحذر من أن النظام الصحي بغزة على حافة الانهيار وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية ما لم يتم توصيل الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل.
-جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا في قطاع غز3ة.
وأعلن الاحتلال مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر من 3000 خلال عملية“طوفان الأقصى”. وقال الجيش الإسرائيلي إن 258 من ضباطه وجنوده قتلوا خلال العملية
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية
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