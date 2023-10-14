مصر تغلق الممر الفاصل بين معبر رفح بحوائط خرسانه جاهزه التركيب

(MENAFN
- Palestine News Network )
رفح /PNN / قالت مصادر بمعبر رفح البري من الجانب المصري ان السلطات المصرية قامت عقب قصف إسرائيل للمعبر الفلسطيني بتركيب حوائط خرسانيه جاهزة التركيب في منطقه الممر الفاصل بين المعبر ين بهدف منع تدافع او نزوح جماعي مفاجيء وحال اعادة حركة العبور بين الجانبين يسهل رفع هذه الحوائط مرة اخرى بالمعدات الثقيله .
من جهه أخرى قالت مصادر ان السلطات المصريه تلقت إخطارات من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بعبور الرعايا الأجانب من غزه الي مصر عبر رفح ظهر اليوم ومن حمله الجوازات الامريكية والاوروبية.
كما استقبل مطار العريش الدولي طائره المساعدات الاماراتيه وعلى متنها ١٥ طن ادوية ومستلزمات طبية.
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