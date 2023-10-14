مصر تغلق الممر الفاصل بين معبر رفح بحوائط خرسانه جاهزه التركيب

MENAFN - Palestine News Network ) رفح /PNN / قالت مصادر بمعبر رفح البري من الجانب المصري ان السلطات المصرية قامت عقب قصف إسرائيل للمعبر الفلسطيني بتركيب حوائط خرسانيه جاهزة التركيب في منطقه الممر الفاصل بين المعبر ين بهدف منع تدافع او نزوح جماعي مفاجيء وحال اعادة حركة العبور بين الجانبين يسهل رفع هذه الحوائط مرة اخرى بالمعدات الثقيله .

من جهه أخرى قالت مصادر ان السلطات المصريه تلقت إخطارات من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بعبور الرعايا الأجانب من غزه الي مصر عبر رفح ظهر اليوم ومن حمله الجوازات الامريكية والاوروبية.

كما استقبل مطار العريش الدولي طائره المساعدات الاماراتيه وعلى متنها ١٥ طن ادوية ومستلزمات طبية.