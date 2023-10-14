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فيديو متداول .. لحظة توجه آليات عسكرية مصرية نحو رفح

10/14/2023 5:09:27 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لعدد كبير من الآليات العسكرية المصرية متجهة نحو مدينة رفح، في ظل تصاعد الأحداث في فلسطين.
وأفادت مصادر وشهود عيان لمؤسسة سيناء بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة لمنطقة رفح الحدودية ظهر يوم الخميس، وقالت المصادر التعزيزات شملت ضباطا وجنودا وآليات عسكرية وعربات جيب وأخرى دفع رباعي.


وحصلت مؤسسة سيناء على فيديو يظهر جزء من تلك التعزيزات العسكرية أثناء مرورها بمدينة العريش وهي في طريقها إلى مدينة رفح الحدودية، المجاورة لقطاع غزة.

وكان قد اعلن الجيش المصري، اليوم السبت، اغلاق معبر رفح بشكل كامل ووضع جدار اسمنتي طويل لا يُمكن لأي أحد تجاوزه.


روسيا اليوم


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