غزة لم تتلق قطرة ماء منذ 6 أيام والأمم المتحدة تحذر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في تحذير من كارثة إنسانية وشيكة، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن قطاع غزة لم يحصل على "قطرة ماء" خلال الأيام الستة الماضية، مشيراً إلى أن الإمدادات بدأت تنفد.



وقال دوجاريك: "لقد تحدثت مؤخرًا مع الأونروا (وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) عبر الهاتف، وقال إنهم لم يتمكنوا من الحصول على قطرة ماء منذ ستة أيام، الإمدادات المتوفرة بدأت تنفذ فعليا".



وأضاف أن الأمين العام يركز حاليا على تأمين سماح من سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم المنظمة العالمية: "إننا نبذل كل ما في وسعنا، ونعمل لمحاولة تقديم المساعدة".