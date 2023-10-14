غزة لم تتلق قطرة ماء منذ 6 أيام والأمم المتحدة تحذر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في تحذير من كارثة إنسانية وشيكة، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن قطاع غزة لم يحصل على "قطرة ماء" خلال الأيام الستة الماضية، مشيراً إلى أن الإمدادات بدأت تنفد.
وقال دوجاريك: "لقد تحدثت مؤخرًا مع الأونروا (وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) عبر الهاتف، وقال إنهم لم يتمكنوا من الحصول على قطرة ماء منذ ستة أيام، الإمدادات المتوفرة بدأت تنفذ فعليا".
وأضاف أن الأمين العام يركز حاليا على تأمين سماح من سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم المنظمة العالمية: "إننا نبذل كل ما في وسعنا، ونعمل لمحاولة تقديم المساعدة".
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