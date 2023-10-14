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البلوفر يزهو بالأخضر العشبي في الخريف

10/14/2023 5:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يزهو البلوفر بالأخضر العشبي في خريف وشتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء الغائمة في هذا الوقت من العام.
وأوضحت مجلة“Instyle” أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة تسلط الضوء على جاذبية الأخضر العشبي بتنسيق البلوفر مع بنطال أو تنورة بأحد الألوان المحايدة، مثل الأسود أوالأبيض أوالرمادي أو البيج.


وأضافت المجلة أنه يمكن أيضاً الحصول على إطلالة أكثر جاذبية بتنسيق الأخضر العشبي مع درجات أخضر أخرى.
أما التي ترغب في إطلالة صارخة، فيمكنها تنسيقه مع بنطال أو تنورة بالبرتقالي، حيث تتمتع هذه التوليفة بطابع جريء يعبر عن ثقة المرأة في نفسها ويعكس تميز وتفرد أسلوبها.

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