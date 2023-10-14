صحفية أوكرانية: الجيش الروسي يشن هجوما على جميع المحاور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتبت الصحفية الأوكرانية سفيتلانا مورينيتس في مجلة Spectator البريطانية، أن القوات الأوكرانية تبيّن أنها لم تكن مستعدة لهجوم واسع النطاق يشنه الجيش الروسي.وأشارت إلى أن الهجوم الروسي كان مفاجأة غير سارة بالنسبة للجانب الأوكراني.



وأضافت أن الجيش الروسي سيعمل على اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية قبل حلول الشتاء وأن أكثر من مئة اشتباك وقعت في اليوم الماضي.



وأكدت أن أهم المواجهات تجري في الوقت الراهن بالقرب من مدينة أفدييفكا شمالي مدينة دونيتسك.



وأضافت أن الجيش الروسي يسعى في هذه المنطقة لتقييد حركة القوات الأوكرانية وقطع الإمدادات عنها.



وأكدت أن العسكريين الأوكرانيين يصفون الوضع في المنطقة بـ"جهنم" ويخشون اختراقا محتملا لخط المواجهة.



وحولت القوات الأوكرانية أفدييفكا إلى منطقة محصنة تقصف منها المناطق السكنية في دونيتسك.

RT