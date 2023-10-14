حب الشباب يغيّر النظرة الاجتماعية للمرأة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن حب الشباب، يمكن أن يغير بشكل كبير الطريقة التي يُنظر بها إلى النساء في البيئات الاجتماعية.

وقام الباحثون بتتبع حركات العين لـ 245 مشاركاً في الدراسة، وهم ينظرون إلى صور نساء ذوات بشرة صافية أو حب الشباب في أجزاء مختلفة من وجوههن.

ووفق "هيلث داي"، كان يُنظر إلى الوجوه المصابة بحب الشباب على أنها أقل جاذبية، وأقل جدارة بالثقة، وأقل نجاحاً، وأقل ثقة، وأقل سعادة، وأقل هيمنة.

ووجد الباحثون أن حب الشباب الذي كان موجوداً بشكل أساسي في منطقة حرف "U" حول الوجه، والتي تدور حول الفك والفم والذقن، حصل على أقل الدرجات من حيث الجاذبية وكان يعتبر الأكثر إزعاجاً بصرياً.



وأجريت الدراسة في جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا، واستهدفت ما ينبغي على الأطباء الاهتمام به وعلاجه أولاً.



وكان الدكتور كريستوفر بونيك من جامعة ييل أجرى دراسة حديثة ذات صلة، وجد فيها أن حب الشباب هو أكثر شكوى صحية يعاني منها الشباب في الولايات المتحدة.



وقال بونيك: "المعنى الضمني لنتائج الدراسة الجديدة هو أنه إذا كان شخص ما يعاني من حب الشباب في منتصف الوجه، فربما يكون هذا أقرب قليلاً إلى البشرة الصحية وأقل إزعاجاً، في حين يبدو أن المنطقة المحيطة بالفم والجبهة أكثر إشكالية بعض الشيء، وهو ما أعتقد أنه مثير للاهتمام".

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