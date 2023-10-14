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الملك يبدأ جولة أوروبية لحشد التأييد لوقف الحرب في غزة

10/14/2023 5:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يبدأ اليوم جولة أوروبية هدفها الرئيس حشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن هدف الجولة أيضا ضمان سلامة المدنيين في القطاع، متحدثا عن جهد أردني على مدار الساعة يقوده جلالة الملك لوقف هذه الحرب.




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