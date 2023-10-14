الملك يبدأ جولة أوروبية لحشد التأييد لوقف الحرب في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يبدأ اليوم جولة أوروبية هدفها الرئيس حشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن هدف الجولة أيضا ضمان سلامة المدنيين في القطاع، متحدثا عن جهد أردني على مدار الساعة يقوده جلالة الملك لوقف هذه الحرب.
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